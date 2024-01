Roma, tante le assenze col Verona. De Rossi studia la formazione

Il neo allenatore della Roma Daniele De Rossi contro il Verona dovrà affrontare un'emergenza in difesa, con Ndicka in Coppa d'Africa, Smalling out e Mancini squalificato. In porta Svilar, davanti a lui dovrebbero trovare posto Kristensen insieme a Llorente, che torna in campo dopo un problema muscolare accusato pochi giorni fa, e il giovane Huijsen.