Roma-Verona, i biglietti

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita del 19 aprile

AS Roma ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Roma-Hellas Verona , 33a giornata di Serie A Enilive 2024/25 , in programma sabato 19 aprile (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico' di Roma.

Per acquistare i biglietti per il Settore Ospiti nei punti vendita Vivaticket della regione Veneto non sarà necessario essere in possesso della tessera del tifoso ‘Non vi lasceremo mai’ di Hellas Verona FC, che sarà invece obbligatoria per gli acquisti sul circuito online di Vivaticket.