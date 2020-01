Amir Rrahmani, come annunciato ieri, è arrivato in mattinata a Villa Stuart per sostenere le visite mediche per il club di De Laurentiis.

In via di definizione il suo passaggio a titolo definitivo al Napoli, dove il difensore si trasferirà solo al termine della stagione, restando in prestito all’Hellas fino al 30 giugno.

Al Verona andranno 14 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un contratto quinquennale di 1,8 milioni a stagione.