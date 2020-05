Rrahmani, il ct del Kosovo: “Difensore molto forte, è cresciuto tanto a Verona”

Intervenuto alla trasmissione “Si gonfia la rete” su Radio Marte, il commissario tecnico della nazionale del Kosovo, Bernard Challandes, ha parlato di Amir Rrahmani.

Ha detto, a proposito del difensore del Verona, che a fine stagione passerà al Napoli e per cui l’Hellas ha incassato 15 milioni di euro: “Non sono sorpreso del fatto che Rrahmani sia arrivato a Napoli perché è un ottimo giocatore, che è cresciuto molto giocando ottime partite internazionali, prima con la Dinamo Zagabria, poi con il Verona e la nostra nazionale. Il Napoli ha fatto un acquisto intelligente per il rapporto qualità-prezzo, si è assicurato un giocatore ottimo a un prezzo contenuto”.

Poi: “Rrahmani è un difensore molto forte nell’anticipo nella marcatura, ma è anche un difensore moderno, bravo nel costruire l’azione dal basso ed è abile inoltre sui piazzati in fase offensiva, per me può ha nelle sue corde 3-4 gol a stagione. A Napoli per fare il titolare? Per me sì, ha già il livello per poterlo fare perché è intelligente e sagace tatticamente. A Verona gioca a 3 ma non avrà problemi ad adattarsi a 4, può diventare un giocatore importante per il Napoli sin da subito”.