Rrahmani: “Siamo pronti per il Verona”

Il difensore: "Una gara contro una ex squadra, ma per me non cambia, giochiamo per vincere"

Redazione Hellas1903 16 agosto - 19:12

Amir Rrahmani ha parlato a Radio Crc anche in vista della prima di campionato contro il Verona. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riportate da Tuttonapoli.net.

Sei pronto al debutto? "Stiamo lavorando, siamo tutti pronti"

Per te da ex sarà una partita diversa? "È una partita contro una ex squadra, ma non conta questo, non cambia per me, tutte le partite si giocano per vincere".

Quanto vi ha fatto sudare Conte? È stata dura? "È un metodo duro, ma è fatto per noi, per farci essere preparati per tutte le partite di campionato e di Coppa. L'ha fatto per noi, per farci affrontare tutti".

Conte ha detto avremo la faccia incazzata. Tu confermi? "Ovviamente, dovremo esserlo sempre incazzati, sin da quando inizia la partita, poi uscendo che abbiamo dato tutto e possibilmente avendo vinto. Non solo per domenica a Verona".