Tra oggi e domani Kevin Ruegg e Adrien Tameze si aggregheranno al gruppo del Verona.

Lo svizzero e il francese, che nei giorni scorsi hanno firmato i contratti con cui si sono legati all’Hellas, sono stati impegnati l’uno con la nazionale Under 21 e l’altro con le pratiche per trasferirsi in Italia da Nizza.

A breve, quindi, cominceranno ad allenarsi con i gialloblù al centro sportivo di Peschiera del Garda.