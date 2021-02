Ruegg recupera, ok con il Parma

L'esterno svizzero ha recuperato, lunedì può esserci

Si tratta di una soluzione in più per Ivan Juric, che sarà privo di Davide Faraoni, squalificato per un turno. Sulla fascia destra del Verona dovrebbe esserci Darko Lazovic, con Federico Dimarco a sinistra, ma Ruegg è un'ipotesi da tenere in considerazione.