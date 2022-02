Mercato Verona, Ruegg saluta, va in Svizzera

Coda di mercato in casa Hellas, il centrocampista va al Lugano

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a F.C. Lugano - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Rüegg, che in maglia gialloblù ha collezionato, in una stagione e mezza, 9 presenze complessive, di cui 7 in Serie A e 2 in Coppa Italia.