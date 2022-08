Rugani, la Samp presenta l’offerta alla Juventus

Scatto dei blucerchiati, Verona ed Empoli restano per ora indietro

Scatto della Sampdoria per Daniele Rugani, in uscita dalla Juventus. Scrive Alfredo Pedullà che i blucerchiati hanno presentato un'offerta per il difensore e contribuirebbero a pagare 1,5 milioni dello stipendio del calciatore (la metà).