Rummenigge: “Il calcio tedesco completerà la stagione”

In Italia sono in corso numerose valutazioni sull’eventuale ripresa dei campionati di calcio. Mentre in Belgio la stagione è stata fermata in via definitiva, in Germania vanno nella direzione opposta.

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayer Monaco, annuncia: “La UEFA ha criticato il campionato belga, a mio avviso in modo giustificato, per aver dichiarato la stagione sospesa. In Germania siamo tutti d’accordo: i 36 club hanno deciso di chiudere la stagione, anche se dovesse avvenire oltre il 30 giugno per motivi politici o di salute“.