Runjaic: “Il Verona lotta, sarà importante avere equilibrio”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Siamo ottimisti, affronteremo una squadra che lotterà per portare un risultato positivo a casa, che fornirà una prestazione solida. Noi dovremo essere compatti in difesa ribaltando bene il gioco. A Roma abbiamo avuto meno possesso palla e quando succede dobbiamo essere bravi a ribaltare la situazione. All'andata contro il Verona abbiamo fatto una buona prestazione senza però riuscire a segnare. Domani sarà importante avere un buon equilibrio avere possesso palla, questa è la sfida".