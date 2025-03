Runjaic: ” Udinese con poca intensità, complimenti a Duda”

"Non abbiamo avuto la giusta intensità - dice l'allenatore dei bianconeri - gli schemi offensivi non hanno funzionato bene e poi abbiamo preso il gol. Quando si gioca contro una squadra che difende bassa bisogna trovare delle possibilità alternative tramite punizioni e corner per riuscire a trovare qualcosa di diverso. E' mancata la scintilla ai ragazzi oggi per ottenere un risultato positivo, sappiamo che il Verona è bravo nelle ripartenze. Il gol su punizione è stato bello, vanno fatti i complimenti a Duda. Senza questo gol magari però sarebbe finita 0-0 o l'avremmo portata a casa nel finale, però non siamo stati decisi per guadagnarci alcuni episodi. Non abbiamo messo la qualità che dovevamo dimostrare. Un insegnamento importante oggi, non dobbiamo deprimerci e imparare dalla sconfitta guardando al futuro".