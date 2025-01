Runjaic: “Verona squadra imprevedibile. Saranno spinti dal pubblico”

Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Sabato contro il Verona.

"Giocheremo contro una squadra che anche in passato ha creato diversi grattacapi agli avversari - dice l'allenatore dei friulani - bisognerà usare tutta l'energia a disposizione, sappiamo l'importanza che ha questa gara per entrambe le squadre, è una gara importante. Mi aspetto sia sfida intensa con tanti duelli, affronteremo una squadra che ha vinto con il Bologna, questo le darà ulteriore spinta. Ora saranno al Bentegodi e saranno spinti dal pubblico, ribaltano velocemente il fronte, sono aggressivi e si tratta di una squadra imprevedibile, che è riuscita a vincere contro avversari molto più avanti in classifica. Porteremo sul campo il nostro modo di giocare, tre punti ci farebbero fare un bel salto, ma c'è da dimostrare sul campo di essere in grado di farli".