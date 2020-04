Russo: “Il calcio a porte chiuse danneggia la passione”

Il sociologo e saggista Pippo Russo, studioso di dinamiche del calcio, è stato intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola.

Ha detto, tra l’altro: “La mia è una voce favorevole al completamento della stagione, ma si deve ripartire soltanto quando ci saranno le condizioni sanitarie per farlo. Per questo ritengo che sia da considerare con molta serietà l’ipotesi che il campionato si concluda in autunno, che la prospettiva vada spostata in avanti, non fossilizzandosi sul termine di fine maggio o di giugno. Il calcio deve essere ripensato sulla scala dell’anno solare, almeno per qualche tempo”.

Poi: “Giocare a porte chiuse? Le televisioni non “tiferanno” per questa soluzione, ma è chiaro che ne trarrebbero giovamento. Attenti, però, perché far passare il messaggio che un calcio senza pubblico sia accettabile è pericoloso per le stesse società. Basterebbe cambiare canale per godersi uno “spettacolo” diverso. La passione se ne andrebbe: a medio-lungo termine, sarebbe un disastro”.