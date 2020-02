Buone notizie per il Verona. Eddie Salcedo oggi ha svolto una parte dell’allenamento col gruppo (un tempo nella partitella contro la Primavera) dopo il lungo infortunio che lo ha bloccato dagli inizi di dicembre scorso. L’intervento al ginocchio, il graduale recupero, e oggi l’annuncio, che l’attaccante fa attraverso Instagram: “BACK TO THE TEAM!!!”

Foto: Francesco Grigolini – Fotoexpress