Salcedo va: due gol in tre partite

Seconda rete in campionato per l'attaccante, come Lasagna e Favilli

Redazione Hellas1903

Il periodo del Verona è privo di guizzi, ma ad averne, in queste settimane, è stato Eddie Salcedo.

A lungo in panchina, si è rivisto con continuità con l'arrivo della primavera: l'attaccante ha giocato con buona continuità, sia dall'inizio che subentrando in corsa.

Ha segnato due gol nelle ultime tre partite disputate dall'Hellas, sempre di testa, con la Fiorentina e lo Spezia. E con le reti sono arrivate delle buone prove.

In avanti, Salcedo ha raggiunto tra i marcatori del Verona Kevin Lasagna e Andrea Favilli, mentre Nikola Kalinic è sempre a quota 1.