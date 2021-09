I tifosi granata in massa a sostenere la squadra contro l'Hellas

Sarà uno stadio Arechi pieno quello di domani sera per la sfida tra Salernitana e Verona. Al momento sono già terminati i tagliandi di Curva Sud. Esauriti anche i biglietti omaggio riservati agli Under 14 e validi per il settore Distinti. La previsione di pubblico è intorno alle 12 mila persone.