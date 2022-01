Salernitana, un altro positivo. 12 gli assenti contro il Verona

Colantuono costretto a portare vari Primavera al Bentegodi

Stamattina il gruppo si è ritrovato esclusivamente per effettuare i tamponi di rito, allo scadere del quinto giorno di isolamento fiduciario di coloro che erano risultati contatti stretti dei positivi emersi dopo la partitella contro la Primavera di inizio settimana. Uno di loro è risultato positivo. Di contro, due dei contagiati del mese di dicembre si sono nel frattempo negativizzati: potranno essere impiegati al Bentegodi, previo superamento della visita medica di idoneità sportiva prevista dal regolamento una volta guariti dal Covid. Un altro ancora, il primo, si era negativizzato nei giorni scorsi; tuttavia, non è schierabile in campo per altri motivi. Quindi, facendo un rapido riconteggio, i calciatori granata attualmente positivi e quindi quasi certamente assenti domenica a Verona sono 8. Altri quattro elementi, inoltre, non saranno disponibili perché termineranno la loro quarantena di dieci giorni il 13 gennaio. Insomma, per Colantuono sarà necessario ricorrere alla formazione Primavera per fare numero.