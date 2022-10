Salernitana-Verona 2-1, l’Hellas perde al 94′, l’arbitro toglie un rigore ai gialloblù

Succede di tutto all'Arechi, rissa ed espulsioni nel finale. I gialloblù restano terzultimi

Andrea Spiazzi

Il malinconico epilogo del Verona di Cioffi va in scena a Salerno, dove una squadra svuotata di grinta e idee nel primo tempo perde contro i granata la quarta gara consecutiva, e accade al 94' dopo che Depaoli aveva risposto a Piatek, durante una ripresa nella quale, invece, l'Hellas si era risollevato anche sul piano del gioco e della grinta.

Ghersini, arbitro scadente, assegna un rigore per un mani di Radovanovic sull'1-1, poi il Var lo richiama e lui lo toglie, scatenando le proteste dei gialloblù. Anche per questo, dopo il gol mortale di Dia, finisce con una mezza rissa tra panchine e l'espulsione di Radovanovic e Ceccherini. Il Verona resta terzultimo con 5 punti e con Cioffi sull'orlo dell'esonero.

FORMAZIONI

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Kastanos, Capezzi, Dia, Motoc, Iervolino, Lovato

Allenatore: Davide Nicola

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Faraoni, Hongla, Djuric, Piccoli, Terracciano, Kallon, Cabal, Cortinovis, Sulemana

Allenatore: Gabriele Cioffi

Arbitro: Davide Ghersini (Sez. AIA di Genova)

PRIMO TEMPO, ALLA SALERNITANA BASTA UN'AZIONE PER SEGNARE, VERONA SPENTO

I gialloblù, in maglia turchese, prendono l'iniziativa con pressing alto. La Salernitana, che nel pre-gara ha perso Lovato, deve rinunciare dopo 7 minuti anche a Maggiore che esce dolorante al flessore. Al suo posto entra Vilhena.

Verdi imbecca Depaoli sul fondo, Sepe rimedia al 12'. Hrustic e Verdi fanno molto movimento, ma è l'ex Torino il più cercato per il suggerimento finale. La gara è bloccata, la situazione delle due squadre non permette passi falsi. Ritmi dunque lenti. Hien si sgancia al 18' creando la superiorità numerica, bello il cross sul quale però vanno in due disturbandosi a vicenda.

PIATEK, 1-0

Nel primo vero affondo, al 18' la Salernitana segna. Bonazzoli vede Piatek in corsa e lo serve. Hien e Tameze (Gunter rimane più avanti...) pasticciano lasciando all'attaccante lo spazio per entrare in area e superare Montipò. La rete dà coraggio ai padroni di casa. Depaoli si fa ammonire al 23'. L'Hellas gioca male con palloni fuori misura dal centrocampo in su e un'impostazione da dietro che lascia a desiderare. Basta, però, nella pochezza tecnica dei 22 in campo, una fiammata di Doig a conquistare un corner al 35' per creare un pericolo.

TRAVERSA DI GUNTER. Dal calcio d'angolo di Veloso Gunter è libero sul palo lontano. Di testa il difensore pare che faccia la sponda ma ne esce una parabola che si stampa sulla traversa a Sepe battuto.

Coulibaly detta legge in mezzo al campo dove Tameze è più attento in copertura, mentre Veloso fatica. La Salernitana aggredisce il portatore di palla anche con due uomini. Troppo lento e spento, il Verona va negli spogliatoi in svantaggio.

SECONDO TEMPO, L'HELLAS TROVA IL PARI POI GHERSINI TOGLIE UN NETTO RIGORE

DENTRO DJURIC. Cioffi punta sull'ex e toglie Henry (mai in partita) per mettere Djuric. Il Verona attacca guadagnando un corner su cui esce Sepe, poi Veloso da fuori calcia debolmente al 50'. Montipò blocca un molle colpo di testa di Piatek, che poco dopo calcia alle stelle da fuori. I granata non hanno fretta e puntano a controllare.

DEPAOLI! 1-1

L'Hellas trova il pari al 56'. Dai piedi di Doig parte il cross dalla sinistra, la palla è leggermente deviata ma veloce. La difesa granata rimane immobile e Depaoli in posizione centrale scatta sul pallone depositandolo in rete da pochi centimetri di testa.

CAMBI DI NICOLA. Nicola cambia l'attacco: fuori Piatek e Bonazzoli, dentro Botheim e Dia, che danno freschezza al reparto con movimenti veloci.

DOIG. Lo scozzese, al solito, è il migliore dei suoi. Al 64' semina due avversari e rientrando calcia col destro verso l'angolo, Sepe salva in angolo. Dal corner di Verdi, Ceccherini ha la palla sulla fronte ma non riesce a colpirla. Le squadre si allungano e sono frequenti i cambi di fronte.

IL VAR TOGLIE UN RIGORE AL VERONA. Radovanovic va col braccio in area e devia la palla, Ghersini assegna il rigore al 68', il Var lo richiama e l'arbitro cambia decisione vedendo forse che Radovanovic aveva cercato di togliere la mano. Il rigore sembra netto. Inutili le proteste dei gialloblù.

CAMBI DI CIOFFI. Soulemana rileva Veloso, Kallon Hrustic al 72'. Si lotta su tutti i palloni, entrambe tentano di vincere. Kallon scatta, Verdi al 78' semina il panico poi spara alto. La Salernitana è pericolosa all'85' con Mazzocchi che entra a sistra e calcia forte colpendo però Candreva che salva Montipò.

TORNA FARAONI. Davide Faraoni torna in campo all'86' sostituendo Depaoli, mentre Cabal prende il posto di Ceccherini.

DIA, COLPO MORTALE

È Dia a sentenziare i gialloblù, servito da Botheim calcia forte e angolato al 94'. Montipò non può nulla

C'è un parapiglia mentre il Var controlla che la rete sia valida. Le panchine vengono in contatto dopo che sotto la curva dei tifosi del Verona c'è un'invasione di campo. Radovanovic e Ceccherini vengono espulsi.

Schiumante di rabbia il Verona esce sconfitto.