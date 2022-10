Salernitana-Verona, Cioffi: “Voglio stare qui e salvare la squadra”

L'allenatore dell'Hellas: "All'Arechi per imporre il nostro gioco. Partita determinante per me? Come tutte"

Ha detto il tecnico dell'Hellas, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il peso specifico, dopo una sconfitta come quella di lunedì, è grande. Lo sarebbe stato anche se avessimo pareggiato. Ho cercato di lavorare sulla leggerezza: la squadra è in crescita, mentalmente presente, viva... Non credo abbiano bisogno di altri pesi sulle spalle. Con la Salernitana sarà una partita determinante per me? Da quando ho firmato per il Verona ogni partita è determinante. Lo è ogni allenamento. A me, onestamente, non cambia nulla”.