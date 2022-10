Salernitana-Verona, le pagelle: Doig, tante cose buone. Hien e Gunter ko

Henry non incide, Verdi ci mette la fantasia. Hrustic fuori dal gioco, Djuric dà peso

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6

Poco impegnato, eppure prende due gol, su cui non può fare molto. Beffato.

HIEN 5

Piatek è imprendibile per lui sulla rete dell’1-0. Spesso in ritardo, va meglio nel secondo tempo, ma frana nel recupero, concedendo un gol elementare, evitabilissimo e micidiale.

GUNTER 5

Anche lui viene sorpreso da Piatek, che fugge via sul gol che porta avanti la Salernitana. E sul 2-1 Dia lo sorprende: l’Hellas crolla così.

CECCHERINI 6

Tiene dietro e tenta di avanzare. In difesa è il più attento. Acciaccato per un pestone, deve uscire. Espulso nel marasma che segue il gol di Dia.

DEPAOLI 6

Non accelera in partenza, ma dopo fa valere corsa e tempismo. Puntuale nell’inserimento in area che dà al Verona il pareggio.

TAMEZE 6

Carbura col passare dei minuti, dopo un inizio complicato. Il suo apporto è sempre fondamentale per l’Hellas

VELOSO 5,5

Fatica nel primo tempo, gli risulta difficile prendere il comando della manovra, con i mediani della Salernitana che lo pressano. Poi va meglio.

DOIG 6,5

Dal suo lato incrocia Candreva, che ha tecnica ed esperienza in abbondanza. Lo contiene con attenzione, gli concede poco. Quando sale è sempre incisivo, dal suo sinistro nasce il gol del pareggio. Altre cose buone.

HRUSTIC 5

Poco coinvolto nel gioco. Non prende l’iniziativa, non si accende, non riesce ad aggiungere idee.

VERDI 6

Cerca di dare fantasia. Comincia piano, poi cresce. Colpisce il palo, assicura estro, serve soltanto un po’ più di concretezza.

HENRY 5

Mai in partita. Non riceve palloni giocabili, ma gli manca anche la tenacia per andarseli a prendere. Resta in campo un tempo senza lasciare segno, poi esce.

DJURIC 6

Il suo ingresso dà peso e potenza al Verona. La squadra prende metri. Gli manca la stoccata.

KALLON 5,5

Stavolta entra piano.

SULEMANA 6

Al debutto tra i professionisti, è irruento.

FARAONI ng

CABAL ng

CIOFFI 5,5

Gli gira malissimo, perché la partita il Verona la riprende e per larghi tratti la controlla: doveva, poteva chiuderla, ma quando non è periodo c’è poco da star lì. Il calcio è crudele, arriva la quarta sconfitta consecutiva.