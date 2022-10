Salernitana-Verona, Nicola: “Partita da non sbagliare, sappiamo cosa ci serve”

Ha detto il tecnico granata, in vista della partita col Verona: "È una gara da non sbagliare, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Dopo uno 0-5 è giusto richiamarci tutti all'ordine, individualmente e come percorso di crescita collettivo. Caparbietà e comportamenti devono consentirci di essere equilibrati e giocare una partita completamente diversa. Sappiamo cosa ci serve e come dobbiamo agire per ottenerlo".

Poi: "Quando le cose non vengono non sono assolutamente abituato a puntare il dito. Se siamo quelli di Reggio Emilia non conquisteremo mai niente. Abbiamo lavorato dettagliatamente su quello che non abbiamo fatto bene, voglio riscoprire valori che non devono mai essere abbandonati. Occorrono equilibrio, umiltà e consapevolezza. Altrimenti non fai né una fase, né l'altra".