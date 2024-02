Salta André Silva al Verona! L’attaccante torna a Guimaraes

Nuove richieste del Verona non sono state accettate

È saltato l'affare tra Verona e Vitoria per André Silva. L'attaccante tornerà a Guimaraes. Silva aveva già svolto le visite mediche e stava per firmare quando, secondo le informazioni raccolte, il Verona ha presentato richieste dell'ultimo minuto che il Vitoria ha deciso di non accettare.