Salta il ritiro in Tunisia, il Verona resta a Peschiera

Niente Tunisia. A sorpresa l’Hellas non è partito, per motivi organizzativi, per il mini ritiro di quattro giorni previsto a Tunisi che sarebbe dovuto iniziare questo pomeriggio.

Questo il comunicato della società diffuso poco fa: “Hellas Verona FC comunica – suo malgrado – che per problemi organizzativi, non riconducibili né addebitabili alla scrivente Società, è stato annullato il programmato ritiro in Tunisia e l’annessa amichevole con il Club Africain di domenica 22 dicembre. La squadra gialloblù sopperirà al disagio, svolgendo sino a lunedì 23 dicembre le sedute di allenamento al centro sportivo ‘Paradiso’ di Peschiera”.