Salvezza Verona, quali i giocatori più determinanti per arrivarci

Alcuni tra i gialloblù che possono fare la differenza: da Lazovic a ... Henry

Redazione Hellas1903

Sei punti ottenuti in due partite, con le importanti vittorie contro Empoli e, soprattutto, Roma, poi due in altre sei: l’inizio campionato dell’Hellas Verona rispetta le aspettative della vigilia, con otto punti ottenuti in otto partite; considerando la quota salvezza che si è radicalmente abbassata negli ultimi anni, non ci sarebbe da preoccuparsi in alcun modo e, in effetti, i migliori bookmakers per le scommesse sul calcio si esprimono positivamente a proposito della salvezza della squadra. Eppure, i malumori della piazza iniziano a farsi sentire e, tranne qualche raro sprazzo, la formazione in campo non ha sempre convinto al meglio. Per questo motivo, parlare di salvezza è importante, così come capire quali sono quei calciatori da cui il Verona dovrà inevitabilmente passare per tentare di rimanere in Serie A, senza ricorrere a spareggi o altre formule ardite.

Josh Doig — L’infortunio di Josh Doig è sicuramente uno dei fattori che ha complicato i fattori del Verona nelle ultime uscite in campionato, con la squadra che avrebbe avuto bisogno della spinta e del grande aiuto del difensore scozzese. Non è in dubbio che il 21enne sia stato uno dei più brillanti nell’ultima stagione e all’inizio del nuovo campionato, dove ha messo in mostra le sue grandi qualità e dove ha dimostrato di essere uno dei giovani più talentuosi e pronti del campionato 2023/2024. Il suo ritorno dall’infortunio è previsto dopo la sosta delle Nazionali, per cui la speranza del Verona e dei tifosi è che, anche con il suo apporto, si possa ricominciare a portare a casa dei preziosi punti.

Darko Lazovic — Sembrerebbe anche piuttosto scontato introdurlo all’interno di questa lista, ma se c’è un giocatore talentuoso che, da sempre, ha dimostrato delle qualità eccelse, è da ritrovare nel nome di Marko Lazovic. Il calciatore serbo ha dimostrato di avere delle qualità al di sopra della norma, soprattutto per quanto riguarda la sua propensione in fase offensiva, la sua capacità di sfornare assist e, quando chiamato in causa per questo motivo, di agire dalla trequarti, alle spalle delle punte. Duttile, versatile e capace di occupare più zone del campo, Lazovic è un calciatore a cui ogni squadra che vuole fare affidamento e che, per certi versi, meriterebbe anche il grande salto verso una top squadra in Italia o in Europa: intanto, però, deve essere uno dei tasselli fondamentali della salvezza del Verona.

Cyril Ngonge — La vittoria del Verona nello spareggio contro lo Spezia dello scorso 11 giugno, valsa la salvezza alla formazione, passa attraverso la doppietta di Cyril Ngonge, attaccante belga che ha dimostrato, per talento e per progressione, di essere un vero e proprio calciatore fuori categoria, sia nel contesto del Verona che della Serie A. Ciò che manca, molto spesso, è la lucidità sotto porta e la capacità di essere continuo match dopo match, ciò di cui il Verona necessita se vuole portare a casa il risultato e ottenere un posizionamento tranquillo in campionato. Quando si parla di qualità dei reparti e di capacità dei singoli calciatori, anche grazie all’esempio di Ngonge, non si può dire che il Verona sia inferiore a tutte le squadre che si giocano la salvezza, per cui è fondamentale premiare il talento di calciatori come il belga.

Thomas Henry — Si è visto pochissimo in campo nel 2023, a causa del suo pesante infortunio, ma non bisogna dimenticare che Thomas Henry è stato un calciatore importante all’inizio della sua esperienza al Verona, dopo aver stupito nel Venezia. Abile in attacco e nei colpi di testa, è il prototipo perfetto di calciatore su cui Marco Baroni può fare affidamento in match che devono essere sbloccati.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Verona senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Hellas1903 per scoprire tutte le news di giornata sui gialloblu in campionato.