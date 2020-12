Claudio Ranieri ha convocato venti calciatori per la sfida di domani sera della Sampdoria al Bentegodi col Verona. Questa la lista, che non comprende Candreva lasciato fuori per scelta tecnica:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Leris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramirez