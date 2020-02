Samp-Verona, porte chiuse o no? Nel dubbio più di 200 tifosi gialloblù comprano il biglietto

Sono 210 ad oggi i tifosi dell’Hellas che hanno acquistato il biglietto per seguire il Verona a Genova contro la Sampdoria.

Non si sa ancora se la gara di lunedì sera si giocherà a porte aperte, come fino a oggi appare, dato che non sono state applicate ulteriori restrizioni per l’allarme Coronavirus, o se queste, come alcuni danno per molto probabile, ci saranno e quindi il Ferraris sarà blindato. Nel dubbio, la voglia di esserci, da parte dei supporter gialloblù, c’è di sicuro.