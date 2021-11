Sampdoria, Damsgaard in dubbio per l’Hellas. D’Aversa recupera Yoshida

Sabato la partita tra i blucerchiati e il Verona al Ferraris. Depaoli, Gabbiadini e Torregrossa cercano il recupero

Nella seduta di ieri al "Mugnaini", i blucerchiati hanno lavorato intensamente con la squadra divisa in due gruppi. Yoshida ha svolto l'intero allenamento con il gruppo dopo i problemi al ginocchio, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Depaoli, Gabbiadini e Torregrossa. Prelec e l'ex gialloblù Vieira hanno svolto lavoro di recupero in campo. Fisioterapia per Damsgaard.