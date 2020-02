La Sampdoria lunedì sera prossimo dovrà fare a meno di Murru e Gaston Ramirez. I due, non avendo scontato la squalifica con l’Inter visto che la gara è stata annullata, dovranno osservare il turno di stop contro il Verona. Due assenze di non poco conto per Ranieri. D’altro canto anche Juric, per lo stesso motivo, dovrà rinunciare a Miguel Veloso.