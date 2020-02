Sampdoria-Verona, i dubbi per lunedì

Lunedì il Verona dovrebbe giocare in posticipo a Genova con la Sampdoria.

Anche in Liguria, infatti, è stata emanata dalla Regione un’ordinanza che ferma le manifestazioni sportive in pubblico. Per questo la partita di Marassi è a rischio.

Tuttavia, a livello nazionale vige il decreto che ha stoppato le gare dell’ultimo turno, compresa Hellas-Cagliari. Il provvedimento scadrà domenica prossima, 1 marzo.

Quindi, resta da capire se verrà reiterato dal governo o meno (probabile che sia rinnovato). E, inoltre, se ci saranno variazioni, con la possibilità di giocare a porte chiuse, aspetto allo studio in queste ore nel confronto tra l’Esecutivo e la Federcalcio.