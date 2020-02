Debutto da titolare con il Verona per Claud Adjapong.

L’esterno ha disputato una manciata di minuti nel finale della partita di Bergamo con l’Atalanta, per il resto non ha mai avuto spazio in gialloblù.

Con Marco Davide Faraoni fuori per infortunio, sarà lui a giocare dal via a Genova con la Sampdoria.