Soltanto un centinaio, finora.

Questo il dato dei biglietti comprati in prevendita per Sampdoria-Verona, come riporta “Il Secolo XIX” di oggi.

Il timore per il coronavirus da un lato, e dall’altro l’incertezza sul fatto che la gara si possa giocare realmente a porte aperte (così sarebbe ora, ma c’è sempre l’ipotesi che lo stop al pubblico si prolunghi) sono gli aspetti che bloccano i tifosi in vista dell’incontro del Ferraris di lunedì sera.