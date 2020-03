Sampdoria-Verona rinviata, si giocherà il 13 maggio

Come per le altre 5 gare di A rimandate, anche Sampdoria-Verona si giocherà il prossimo 13 maggio, data “libera” scelta dalla Lega serie A.

Questo il comunicato dell’Hellas Verona: “La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020”.