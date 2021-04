Samuel: “Ammiro Juric, il suo Verona se la gioca con tutti”

L'ex difensore dell'Inter: "Il modo di stare in campo dei gialloblù è chiaro e coraggioso"

In vista della prossima sfida del Verona di domenica (ore 15) contro l'Inter, Walter Samuel , ex difensore di Roma e dei neroazzurri e attuale collaboratore tecnico della Nazionale argentina, è stato ospite a Salotto Gialloblù su Hellas Channel:

"Quando lo ho avuto in panchina purtroppo siamo stati poco insieme. Dopo ho avuto la possibilità di conoscerlo meglio, tanto che ci tenevo ad andare a vedere uno dei suoi allenamenti a Peschiera. É stato veramente un piacere. Ammiro la sua idea di gioco chiara e coraggiosa: il Verona, infatti, se la può giocare con tutti."

L'ex calciatore argentino ha, poi, parlato di Faraoni e Bessa, entrambi ex compagni all'Inter e di un altro argentino come lui: il terzino gialloblù Bruno Amione:

"Conosco molto Davide e Daniel, sono due bravi ragazzi e ottimi giocatori. Spero abbiano un buon ricordo come compagno di squadra. Bruno Amione? L'ho visto giocare e me ne hanno parlato bene, ha ottime qualità ma gli servirà tempo per crescere. Poi starà a Juric buttarlo nella mischia"