“Da qui in futuro sarò sempre più attento: dove si va, chi si frequenta, tutto quanto, molte cose non saranno come prima. Però giocare significherebbe tanto per molte persone, anche senza tifosi il calcio rimane il calcio”.

Così Davide Santon, difensore della Roma, riporta www.gazzetta.it, a proposito del ritorno in campo della Serie A, con le gare che sarebbero tutte disputate a porte chiuse.