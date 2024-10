Sarr: “Sono pronto. Diamo tutto per la salvezza”

Ha detto l'attaccante svedese: "Sono arrivato negli ultimi giorni di mercato. In queste settimane mi sono sentito molto bene in allenamento. Mi sento molto più pronto adesso a giocare, ad aiutare la squadra".

Poi: "Cosa mi chiede Zanetti? Di sfruttare i miei mezzi. Sa che sono un giocatore con molta velocità: mi chiede di usarla per aprire spazi per i miei compagni, di allungare la squadra, tenerla alta. Come ci capiamo? Il suo inglese è buono, facile da comprendere quando parliamo di calcio. Io di italiano so ancora poco".