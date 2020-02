Sarri: “Molti i nostri demeriti”

Maurizio Sarri commenta la sconfitta subita contro il Verona ai microfoni di DAZN: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo preso due pali e dopo siamo andati in vantaggio. Peccato per i due punti persi, è difficile spiegare come abbiamo preso il primo gol. I meriti del Verona sono evidenti, sapevamo che i primi minuti sarebbero stati difficili. Poi siamo andati in vantaggio, ma siamo stati recuperati per colpa di un pizzico di superficialità. Dobbiamo capire che vincere non è scontato, quindi bisogna farsi entrare nella testa che per vincere bisogna lottare di più. Penso che nella prima mezz’ora del Verona ci siano molti meriti del Verona, ma negli ultimi venti minuti ci sono molti demeriti della Juventus“.