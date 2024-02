Sassuolo, Bigica: “A Verona per noi una finale. Berardi ci sarà”

"Preparare la partita in due giorni era proibitivo - dice il tecnico - ho cercato di toccare le corde psicologiche, anche perché da quel punto di vista va ritrovato coraggio, voglia di tirarsi fuori da una situazione oggettivamente pesante. Sono già concentrato sulla partita di Verona, che per noi è una finale. La posta in palio sarà molto alta, la mia priorità adesso diventa quella. Non troveremo sempre di fronte il Napoli, il nostro campionato inizia domenica. Dobbiamo ritrovare coraggio, certezze ed episodi a favore.