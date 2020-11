Il Sassuolo non potrà contare su Francesco Caputo per la trasferta di domenica al Bentegodi.

L’attaccante è sempre fermo per infortunio e per questa ragione non giocherà con il Verona.

Roberto De Zerbi, però, recupera Filip Djuricic. Il fantasista serbo si è negativizzato, la positività al Covid-19 è stata superata e quindi sarà pronto per la gara con l’Hellas.