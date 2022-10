Sassuolo-Verona 2-1, i gialloblù si fanno rimontare e perdono anche a Reggio Emilia

Hellas grintoso ma il risultato non cambia, la qualità del Sassuolo è decisiva

Andrea Spiazzi

A Reggio Emilia arriva la sesta sconfitta di fila. Come col Milan il Verona gioca bene ma perde 2-1. La qualità del Sassuolo fa la differenza, i passi in avanti nell'atteggiamento e nel gioco ci sono, ma la classifica rimane quella, coi gialloblù inchiodati a 5 punti, penultimi. Bocchetti sfodera un uno contro uno a tutto campo che all'inizio frutta il vantaggio, ma alla distanza l'Hellas paga in fatica e carenza di uomini. Ceccherini segna un gollonzo, poi Laurentié e Frattesi rimontano.

FORMAZIONI

Verona ancora senza Doig, Lazovic, Ilic e Coppola. Bocchetti sceglie la coppia Piccoli-Henry in avanti. C’è Depaoli a sinistra.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Erlic, Kyriakopoulos; Frattesi, Obiang, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, De Souza, Harroui, Alvarez, Ceide, Antiste, Traore, Maxime Lopez, Tressoldi - Allenatore: Alessio Dionisi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Piccoli, Verdi; Henry

A disposizione: Chiesa, Berardi, Perilli, Lasagna, Hongla, Djuric, Magnani, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Kallon, Cabal, Sulemana - Allenatore: Salvatore Bocchetti

Arbitro: Alberto Santoro (Sez. AIA di Messina)

PRIMO TEMPO, HELLAS SUBITO IN GOL, PAREGGIA LAURENTIE’

Il Verona aggredisce immediatamente. Dopo nemmeno due minuti Ceccherini dalla sinistra mette un cross, la difesa del Sassuolo viene sorpresa con la palla che rimbalza e passa tra le gambe di Henry prima di infilarsi nell’angolino opposto.

Il Sassuolo è stordito, un minuto dopo Tameze sfonda a destra, entra in area e calcia da ottima posizione sfiorando il palo.

Laurentié va sul fondo, il cross è ribattuto. I neroverdi provano a reagire.

CECCHERINI SALVA. Al 13’ Laurentié scappa in contropiede servito da Pinamonti. Miracoloso il recupero di Ceccherini sull’attaccante a un passo da Montipò.

I gialloblù restano con il baricentro alto. Verdi sta in pressing sul centrale Ayhan. D’Andrea e Pinamonti scambiano a destra in velocità e la difesa del Verona deve stare in allerta. Hien è appiccicato a Laurentié a tutto campo.

Frattesi scappa, Ceccherini lo stende al 27’ e viene ammonito. I neroverdi si fanno sempre più pericolosi, l’Hellas non incide più in avanti.

PICCOLI OUT. Roberto Piccoli, che aveva già dato segni di cedimento, accusa un problema muscolare e deve uscire. Al 30’ entra al suo posto Kallon.

PAREGGIO DEL SASSUOLO. Un’azione personale di Laurentié porta al 32’ il Sassuolo al pareggio. Il francese, defilato a sinistra, punta Hien e lo supera, poi col destro calibra un interno con palla che sbatte sul palo opposto ed entra in porta.

Verdi va sul fondo ed è fermato in corner al 39’. Il fantasista però batte male il calcio d’angolo.

Kallon è in fuorigioco al 41’ quando scarica all’indietro per Veloso che segna. L’Hellas torna a mettere paura con più uomini in attacco.

SECONDO TEMPO, VERONA CORAGGIOSO MA LA QUALITA' DEL SASSUOLO LA VINCE

Depaoli sfugge ad Erlic (ammonito) e guadagna una buona punizione ai 20 metri dalla porta. Verdi si sistema la palla ma colpisce la barriera. Il Verona attacca e guadagna un corner calciato basso però da Veloso che si arrabbia con se stesso. Henry pasticcia col pallone.

Frattesi si incunea in area e tira al 55’, salva tutto Faraoni che respinge. Lo stesso fa Hien che chiude un cross di Laurentié al 57’.

CAMBI DI DIONISI. Obiang e D’Andrea lasciano il posto a Lopez e Traorè al 62’.

PAOLO SASSUOLO. Grande giocata di Frattesi al 65’ che in pallonetto scavalca la difesa e serve Toljan che solo davanti a Montipò colpisce il palo con la palla che poi esce sul fondo.

CAMBI VERONA. Su un rimpallo quasi Henry segna, il Verona è stanco e Bocchetti al 67’ toglie Henry, Veloso e Ceccherini per Lasagna, Sulemana e Magnani.

LA TRAVERSA SALVA IL SASSUOLO, POI LASAGNA SBAGLIA DA UN METRO

Carambola al 68’ col Verona che attacca. Frattesi sbaglia mandando la palla verso la sua porta. La traversa ferma la sfera, che termina sulla testa di lasagna che colpisce piano, Consigli salva poi Faraoni calcia alto.

FRATTESI, 2-1 SASSUOLO

Traore si inventa una grande azione a sinistra fintando e poi dribblando in velocità Hien, secco il passaggio dal fondo su cui si avventa come un falco Frattesi insaccando. Nel gol c’è tutta la qualità che il Sassuolo, a differenza del Verona, ha.

L'Hellas non si arrende. Sulemana ci mette coraggio, Bocchetti incita i suoi. Lopez sbaglia da facile posizione, il Sassuolo in contropiede può essere micidiale. Djuric sostituisce Verdi all'84'. Pinamonti sfiora il palo all'87'. All'Hellas le forze calano sempre più, ma non la voglia di provarci.

All'89' Lasagna riceve al limite e spara un sinistro violento. Consigli in tuffo respinge. Solo tre i minuti di recupero. Due falli in attacco di Djuric tolgono ogni speranza. Il Verona perde ancora.