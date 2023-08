Sassuolo-Verona, Dionisi: “Loro molto fisici, ma noi abbiamo più qualità”

Il tecnico dei neroverdi: “Berardi torna, loro una squadra che attacca in verticale. Rispetto per il Verona, è una gara importante”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani col Verona. Queste le sue principali dichiarazioni:

Cosa occorre domani?: “Dobbiamo crescere, con i minuti e con le prestazioni. Dobbiamo fare di più domani, le scorse partite avevamo due avversari difficili e abbiamo creato meno di quanto è consuetudine per noi. Incontriamo una squadra che ha finito molto bene nello spareggio vinto nel nostro stadio e ha iniziato altrettanto bene. Mi sembra che abbiano cambiato poco nell'idea, magari una fase attendista diversa rispetto a prima. Ti prendono a uomo e con palla vengono molto in verticale, è un avversario che ci metterà molta pressione, hanno più fisicità di noi ma noi abbiamo più qualità."

Rientra Berardi?: “Berardi potrebbe partire dall’inizio, sappiamo di avere un potenziale offensivo importante, se la squadra avversaria vuole affrontarci in parità numerica dobbiamo sfruttare questa cosa.”

Vista la premessa della fisicità del Verona e la mancanza di Maxime Lopez che partita sarà quella di domani, anche in termini di modulo diverso, magari 4-3-3:

“Il nostro obiettivo è essere meno leggibili possibile, con alcuni giocatori ci lavoriamo da pochissimo, con altri da più tempo. In mezzo al campo dipende da chi giocherà, l’obiettivo è dare più linee di passaggio con palla e coprire più ampiezza senza palla. Dobbiamo rispettare l’avversario sapendo che ha più fisicità. L’Atalanta ha un'idea di gioco simile ma non uguale e con loro abbiamo fatto bene; mi aspetto una prestazione come quella. Rispetto del Verona sì, fermo restando che noi in campo ci dobbiamo riconoscere cercando di limitare gli avversari. Defrel non ci sarà.”

C’è qualcuno dei nuovi che è più pronto per domani?

“Faccio uno strappo alla regola perchè citarne uno vuol dire non citare gli altri. Pedersen ha già giocato quindi fa tanta differenza, lui per caratteristiche è arrivato già pronto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico-tattico lo si mette dentro al contesto cercando di velocizzarne l’inserimento con gli altri. Ad oggi, a parte Vina, non abbiamo altri terzini sinistri e come ho già fatto potrebbe scalare un terzino destro a sinistra. Un allenatore deve essere contento di quello che ha e io lo sono."

