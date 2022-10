Sassuolo-Verona, i biglietti

Al via la vendita dei tagliandi per la partita di lunedì sera al Mapei Stadium

US Sassuolo Calcio ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Sassuolo-Hellas Verona, 11a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 24 ottobre (ore 20.45) al 'Mapei Stadium' di Reggo Emilia.