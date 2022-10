Sassuolo-Verona, recupero difficile per Doig

Il giocatore scozzese sempre fermo per un problema muscolare, incerto il rientro per la trasferta di Reggio Emilia

Resta in forte dubbio la presenza di Josh Doig nel Verona che giocherà lunedì col Sassuolo.

Il giocatore scozzese, fuori per un problema muscolare nella gara di domenica col Milan, difficilmente recupererà in tempo per la trasferta di Reggio Emilia.