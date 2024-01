Scatto del Celtic per Idah, gli scozzesi pronti a chiudere

Il Celtic sta chiudendo un contratto di prestito per Adam Idah. A riferirlo è il Daily Record. Il club scozzese è pronto a battere la concorrenza inglese ed europea per l'attaccante. Idah ha chiarito al tecnico del Norwich City David Wagner che vuole trasferirsi in Scozia preferendola ad altri campionati inglesi e possibilità in Europa, incluso l'Hellas Verona.