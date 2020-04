Sconcerti: “Verona e Juric avanti insieme? Sì, se…”

Mario Sconcerti, editorialista del “Corriere della Sera”, ha parlato di Ivan Juric e della sua permanenza all’Hellas, intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola.

Dice il giornalista: “Verona è una grande piazza, una realtà che ha storia, tradizione. Non se ne trovano tante in Italia. Prima di lasciarla ci penserei su. Altrettanto chiaro è, allo stesso modo, che a un allenatore in rampa di lancio come Juric servano delle garanzie. Il Verona dovrebbe proporgli, se non l’ha già fatto, un robusto aumento di stipendio, un contratto pluriennale e una programmazione che sia, rimanendo in linea con i mezzi economici della società, ambiziosa. Credo che, su queste basi, a Juric per primo converrebbe restare“.