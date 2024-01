Sconfitta con furto a Milano: Inter(Var)-Hellas 2-1. Henry pareggia poi sbaglia un rigore

Un Hellas tosto merita il pari, ma Nasca al Var glielo toglie. Finale incandescente al Meazza

Andrea Spiazzi Direttore

Rabbia cieca e giustificata quella del Verona, che dopo la sua miglior partita dell'anno perde per 2-1 per un gol di Frattesi al 93' evidentemente da annullare per una clamorosa gomitata, pochi secondi prima, di Bastoni su Duda. Ci mette del suo, in verità l'Hellas, che prima pareggia con Henry il gol di Lautaro, poi sbaglia il rigore del 2-2 nel recupero del recupero.

La pietra dello scandalo, però, è il Var diretto da Luigi Nasca con l'aiuto di Rodolfo Di Vuolo. Tutto nasce da un corner per l'Inter che è all'assalto. La palla è messa fuori da un colpo di testa, Duda si muove per uscire dall'area e passa vicino a Bastoni che gli sferra un evidentissimo colpo tra collo e volto. L'azione prosegue, Barella calcia da fuori, Montipò si lascia sfuggire la presa della palla che Frattesi infila.

La panchina del Verona sobbalza furibonda, Lazovic prende il rosso per proteste. Poi oltre il danno la beffa. Henry (fallo visto al Var di Darmian su Magnani) va sul dischetto al 100'. Tira malissimo con la palla che rimbalza a terra prima di colpire il palo. Non è finita, Folorunsho di testa sbaglia il tap-in.

FORMAZIONI

INTER: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto, Thuram, Martinez

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Arnautovic, Klassen, Frattesi, Asllani, Bisseck, Dimarco, Darmian, Sanchez

Allenatore: Simone Inzaghi

HELLAS VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig, Duda, Folorunsho, Suslov, Mboula, Ngonge, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Lazovic, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Serdar, Cabal, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

PRIMO TEMPO, PRONTI-VIA, SUSLOV MANGIA IL GOL, LAUTARO NO

I gialloblù sono senza Hien andato all'Atalanta e Terracciano, che inizialmente convocato non è nemmeno in panchina per il vicino trasferimento al Milan. In campo ci sono Doig e Ngonge, coinvolti in pieno nelle trattative di mercato.

Coppola-Magnani è la coppia di centrali. Folorunsho e Duda stanno davanti alla linea difensiva. Parte forte il Verona mentre l'Inter dormicchia. Al 3' Ngonge dal fondo a destra serve un assist a Suslov che, davanti a Sommer seppur defilato si fa parare il tiro troppo sul portiere. Baroni si dispera.

L'Inter si sveglia e guadagna due corner senza conseguenze. Il Verona rallenta.

1-0, LAUTARO. Al 15', alla prima azione seria, l'Inter passa, Thuram a sinistra serve Mkhitaryan che resiste a una trattenuta di Duda e sfonda centralmente servendo un assist a Lautaro che è un cioccolatino. L'argentino, bruciando Doig, davanti a Montipò non sbaglia.

Ngnonge prova una reazione e prende un fallo a destra, il Verona è scombinato e impaurito, tenta di alzare il gioco e l'Inter accetta per ripartire coi suoi assi.

Suslov accelera al 21' creando scompiglio tra i nerazzurri, poi cede la palla Ngonge il cui tiro dopo una finta viene stoppato dalle gambe degli avversari. L'Hellas tiene e ci prova, a fronte di un Inter che aspetta il momento di una ripartenza.

OCCASIONE VERONA. Ngonge al 26' porta palla sulla destra e serve Tchatchoua in sovrapposizione, c'è il cross per l'incornata di Djuric che però è centrale tra le braccia di Sommer.

Thuram al 32' si fa 50 metri a sinistra prima che Tchatchoua lo fermi in scivolata. L'Inter spinge, Thuram è un a potenza. I nerazzurri arrivano in area con facilità sfruttando spazi che il Verona, non rinunciando a ripartire, lascia allungandosi. Duda aiuta in copertura.

SECONDO TEMPO, SUCCEDE DI TUTTO

Baroni toglie un inconsistente Mboula e inserisce Lazovic. Dopo un minuto Lautaro segna ma Acerbi che fa l'assist è in fuorigioco e il Var conferma. Tchatchoua chiude bene su Carlos Augusto.

Il Verona ci prova, liberare qualcuno davanti è un'impresa, mentre l'Inter cerca il raddoppio con giocate in verticale. Su un cross Pavard Thuram va di testa con la palla che esce al 59'. Folorunsho alterna pacchiani errori tecnici a giocate di valore a centrocampo. Duda sbaglia malamente negli appoggi, Suslov si muove in velocità, Doig al 61' copre bene su Dumfries che tenta il contropiede.

Inzaghi manda in campo Darmian al posto di Dumfries al 62'.

Chalanoglu al 66' riceve da Barella e dal limite spara un destro fuori non di molto alla destra di Montipò. Lautaro, intanto, recupera palla su Tchatchoua e riparte applaudito, aprendo il gioco poi Folorunsho chiude bene su Barella.

CAMBI. Dimarco e Arnautovic sostituiscono Thuram e Carlos Augusto, mentre Baroni toglie Doig e Djuric per Cabal ed Henry.

1-1! HENRY PAREGGIA

Ancora lui, appena entrato. Henry al 74' pareggia al Meazza. L'azione parte da un recupero di Magnani su Arnautovic. Ngonge porta palla e la dà a Duda che crossa. Il francese di ginocchio accarezza il pallone quanto basta e supera Sommer.

ASSALTO INTER. L'Inter reagisce furiosa, Suslov e Coppola rimediano un giallo, Dimarco calcia forte e in area, c'è una deviazione di spalla di Cabal che costringe al miracolo Montipò, poi Arnautovic si trova sulla linea e impedisce alla palla di entrare. Lautaro, poi, di testa indirizza centralmente e Montipò blocca.

Inzaghi mette Sanchez e Frattesi al posto di Pavard e Mkhitaryan. I nerazzurri si buttano tutti in avanti con frenesia sbagliando gli appoggi.

Baroni toglie Ngonge, entra Kallon. Piovono lanci imprecisi in area, i gialloblù tengono.

Debutta anche Charlys al posto di Suslov.

Ci sono 5 minuti di recupero, Arnautovic non colpisce la palla di testa a 20 centimetri dalla porta. L'Hellas è alle corde.

Poi succede tutto quanto descritto in apertura. L'Inter vince grazie al Var di Nasca, il Verona ci mette del suo per non strappare il punto ma lotta alla grande. E questo è un buon segnale. Chi della rosa resterà, ahinoi in un mercato al vendi-tutto del club, dovrà conservare questo spirito di battaglia.

