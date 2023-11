Segnali di risveglio

Il punto non basta a svoltare, ma quantomeno lascia una speranza di ripartenza. Al Verona, purtroppo visto e rivisto, sfiduciato e debole dopo lo 0-1, tenuto in vita dal regalo del Lecce (che risponde al regalo di Hien) e dal guizzo di Ngonge, nel secondo tempo si è apprezzata una squadra che ha reagito, sia prima dell’1-2 che dopo, quando il nuovo vantaggio pugliese poteva stendere i fragili gialloblù. Che invece hanno tirato fuori, se non la classe, in una gara dal livello tecnico basso, almeno l’orgoglio. L’incornata di Djuric ha rimesso le cose a posto, poi Falcone ha parato e Bonazzoli ha divorato ancora una volta.