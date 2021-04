Semplici: “Il Verona squadra di valore, per noi è la partita della vita”

Il tecnico del Cagliari: "L'Hellas ha grande mentalità, dovremo giocare una bella gara"

«Sono stati 10 giorni importanti, dove abbiamo cercato di migliorare quei 3-4 principi che avevo trasferito al mio arrivo. Il Verona sta facendo un grande campionato e quindi sta a noi provare a fare una bella partita per portare il risultato a casa».

Aggiunge il tecnico, come riporta il sito www.cagliaricalcionews24.it: «Il Verona è una squadra di valore, allenata da due anni dallo stesso tecnico. Ha una mentalità importante, riescono a fare grandi partite e prestazioni. Dovremo cercare di portare a casa un risultato positivo perchè per noi è la vita. Bisognerà scendere in campo con una mentalità agguerrita».