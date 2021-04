Semplici: “Le occasioni migliori le abbiamo avute noi”

Il mister rossoblù: "Creiamo tanto ma il poco che concediamo ci punisce"

Leonardo Semplici ha analizzato la partita ai microfoni DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Io non credo a fortuna e sfortuna. Oggi la sconfitta pesa tanto ma quando sono arrivato mi aspettavo una situazione del genere. Creiamo tanto ma poi purtroppo il poco che concediamo ci punisce. C’è delusione, ci manca la cosa più importante che è il risultato. Facevamo fatica ad accorciare in avanti, abbiamo concesso molto anche se le grandi occasioni le abbiamo avute noi. Abbiamo sofferto molto il loro palleggio soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più, siamo stati più aggressivi ma vedendo ora queste immagini non posso non provare rammarico. Abbiamo creato le situazioni per il pareggio, ma non ci siamo riusciti".