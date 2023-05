Sempre più Verdi, è lui il “Cuore Gialloblù” dell’Hellas con la Cremonese

Secondo successo consecutivo per Simone Verdi che si aggiudica la palma di migliore in campo per la quarta volta in stagione. Suo il gol decisivo che ha permesso al Verona di pareggiare contro la Cremonese, raggiungendo momentaneamente lo Spezia a quota 27 punti. L'attaccante gialloblù è stato autore anche di 3 tiri, 4 dribbling completati (l'80% di quelli tentati), 2 palloni recuperati e 3 cross positivi.